Hamas ha fatto male i calcoli sul dopo. I documenti

Un gruppo di terroristi si è staccato dagli altri, indaffarati a uccidere e a rapire, coprendo una distanza superiore al diametro di Roma e arrivando a metà strada tra Gaza e la Cisgiordania. Il piano di Hamas per il dopo non era suicida, era meticoloso e prevedeva di “purificare la storia” dagli ebrei. Ma i terroristi hanno frainteso i loro alleti e hanno sottovalutato gli americani come Putin