Il disastro economico dell'Argentina e le ricette facili di Milei

Fino a un secolo fa l’Argentina era uno dei paesi più ricchi e fortunati al mondo. Per questa ragione molti italiani, inclusi alcuni che avevano accompagnato Garibaldi nella spedizione dei Mille, emigrarono in Argentina, e molti fecero fortuna. Mentre gli italiani che emigrarono in quegli anni negli Stati Uniti spesso ritornarono in Italia dopo aver acquisito un po’ di ricchezza, pochi di quelli che andarono in Argentina ritormarono. L’Argentina era un paese più accogliente degli Stati Uniti e Buenos Aires una delle città più grandi al mondo, con molti Italiani e con caratteristiche molto italiane. Persino lo spagnolo che si parlava a Buenos Aires aveva acquistato qualche accento italiano. Per molti anni l’Argentina produsse grandi scrittori, alcuni scienziati che vinsero il premio Nobel e molti compositori. Il tango diventò uno dei balli preferiti in molti paesi e compositori argentini, come per esempio Piazzolla, diventarono conosciuti in tutto il mondo. Si può affermare che se un abitante di Marte avesse visitato la Terra in quel periodo, avrebbe considerato l’Argentina come uno dei posti più accoglienti.

