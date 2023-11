Schlein confonde pigramente il peronismo e la socialdemocrazia

È evidente che il Pd non potesse appoggiare il candidato anarco-liberista Milei, ma non è chiaro perché si senta in dovere di sostenere per forza qualcuno, ovvero Sergio Massa, soprattutto con argomenti un po’ surreali

Il Pd ha perso in Argentina. Poco prima delle elezioni presidenziali, Elly Schlein aveva divulgato un videomessaggio, sottotitolato in spagnolo, in cui chiedeva agli argentini di sostenere il candidato peronista Sergio Massa, sconfitto poi al ballottaggio da Javier Milei. “Da una parte una visione di giustizia sociale, di progresso, di democrazia, di parità di genere, di lotta contro i cambiamenti climatici – ha detto Schlein –. Dall’altra la misoginia, il razzismo, l’isolamento dell’Argentina, la mercificazione della società, la negazione dei cambiamenti climatici”. E pertanto “non abbiamo dubbi da che parte stare – conclude la segretaria – da quella di Sergio Massa, l’unico che credibilmente può affrontare le sfide cruciali per il futuro e a risolvere le enormi questioni sociali del paese”. E’ evidente che il Pd non potesse appoggiare il candidato anarco-liberista Milei, ma non è chiaro perché si senta in dovere di sostenere per forza qualcuno, soprattutto con argomenti un po’ surreali.