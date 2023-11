Hamas dice che è vicino l'accordo per la tregua con Israele

L'annuncio di un'intesa sugli ostaggi e sul cessate il fuoco, mediata dal Qatar, potrebbe essere dato "a ore", dice un alto esponente del gruppo terrorista

Hamas, verso un accordo di cessate il fuoco e uno scambio di prigionieri

L'annuncio di un possibile accordo di cessate il fuoco e uno scambio di prigionieri tra Israele e Hamas potrebbe essere annunciato "a ore" da funzionari del Qatar: lo ha detto ad Al Jazeera l'esponente di Hamas, Izzat el Reshiq. "L'atteso accordo includerà il rilascio di ostaggi donne e bambini israeliani in cambio di donne a bambini palestinesi nelle prigioni dell'occupazione", ha detto el Reshiq alla tv qatariota. In precedenza, uno dei leader di Hamas - Ismail Haniyeh - aveva detto che il gruppo era "vicino a raggiungere un accordo su una tregua" con Israele. Le voci positive che provengono dal Qatar riguardo ad un potenziale accordo di tregua fanno eco a sentimenti simili espressi a Washington. Ieri, quando i giornalisti hanno chiesto al presidente degli Stati Uniti se si fosse vicini a un accordo, Joe Biden ha incrociato le dita. Non c’è stata ancora alcuna dichiarazione da parte di Israele.

Per essere chiari, al momento non è stato annunciato alcun accordo e i precedenti tentativi hanno vacillato nonostante si fosse parlato di progressi nei negoziati. Alcune famiglie dei rapiti hanno protestato dopo aver incontrato ieri sera il gabinetto di guerra israeliano a Tel Aviv: sostengono che il recupero dei loro cari dovrebbe avere la priorità rispetto alla missione di distruggere Hamas. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha insistito sul fatto che quanto più il nemico è indebolito tanto maggiori sono le possibilità di riportare a casa gli ostaggi.

L'esercito israeliano ha intanto completato l'accerchiamento di Jabalya - ritenuta roccaforte di Hamas nel nord della Striscia - ed ora è pronto "ad allargare i combattimenti". Alla periferia di Jabalya sono stati trovati "tre imbocchi di tunnel con terroristi di Hamas nascosti all'interno, che sono stati distrutti".