Nel giudaismo il tempo del dolore ha un limite, ma questa volta è diverso. I bambini in ostaggio

“Nel giudaismo esiste una tradizione: quando piangi, le persone si stringono attorno a te per sette giorni e poi basta. Perché hai bisogno di affetto, ma hai anche bisogno di conoscere il momento in cui devi scrollarti le lacrime e rialzarti subito in piedi”. Moran Aloni è la zia di tre bambini israeliani che Hamas nasconde dentro la Striscia di Gaza. Emilia, che ha cinque anni, e poi Yuly ed Emma, due gemelle di tre anni. “Coltivare l’ottimismo e fermare le lacrime consuma tantissime energie, e dopo due mesi e mezzo ogni cosa è più estenuante. Però finché crediamo siano vivi, la forza che questa idea ci dà la incanaliamo per tenerci in piedi, perché loro avranno bisogno di trovare una famiglia capace di sorridere appena torneranno”. La famiglia Aloni Cunio era arrivata in Israele dall’Argentina e aveva costruito la propria nuova vita a partire da un kibbutz.

