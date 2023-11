“Hamas vuole distruggere Israele”. Parola della Nobel Elfriede Jelinek

Forse ha ragione Richard Millet e il Nobel per la letteratura “è diventato l’equivalente del vecchio Premio Stalin dell’Unione Sovietica”. E quando si tratta di Israele, l’unico blasone che si ricordi a sua difesa è Saul Bellow. Nel 2012 con una poesia intitolata “Quel che va detto”, uscita sui quotidiani tedeschi, spagnoli e italiani, Günter Grass spiegò che la potenza nucleare di Israele minacciava la fragile pace mondiale e che lo stato ebraico poteva cancellare il popolo iraniano. Eravamo al totale ribaltamento: non era più Teheran che minacciava Tel Aviv, ma Israele minaccia al popolo iraniano. Durante la Seconda intifada dei kamikaze, il Nobel portoghese José Saramago scrisse: “Ramallah è la Auschwitz di oggi”. Per non parlare di Dario Fo, il giullare di Soccorso Rosso. Dopo il 7 ottobre, nessun Nobel ha avuto il tempo di buttare giù qualche parola a sostegno di Israele. Ci ha pensato Elfriede Jelinek, che come Kraus si fregia di mettere a nudo le debolezze e i vizi sotto le apparenze perfette del paese dei valzer, del Danubio blu, delle operette e dei cavallini bianchi.

