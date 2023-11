Israele cerca la base di Hamas sotto l'ospedale al collasso. Ma la caccia al capo guarda a sud

L’esercito israeliano è dentro l’ospedale di al Shifa concentrato a cercare le prove della presenza di una base sotterranea di Hamas. Senza quelle prove, l’irruzione di uomini armati dentro la più grande struttura sanitaria della Striscia di Gaza che ospita millecinquecento persone, di cui seicento sono pazienti e trentasette neonati, sarebbe impossibile da giustificare agli occhi della comunità internazionale. Ieri altri malati sono stati trascinati fuori, in barella, in direzione della strada Salah al Din che conduce a Gaza sud. Ma al Shifa non si può svuotare del tutto perché ospita anche i feriti gravi delle precedenti evacuazioni forzate dall’ospedale pediatrico, da al Nasr e da al Quds, che non potevano essere spostati più lontano perché avrebbero rischiato di morire nel tragitto.

