Le incredibili storie dei reduci dai campi nazisti assassinati nei kibbutz

Fra le vittime di Settembre Nero nell’attentato del 1972 a Monaco c’erano anche sopravvissuti o figli di sopravvissuti alla Shoah: la madre di Ze’ev Friedman aveva perso tutti a Treblinka, il campo che in pochi mesi ghermì le vite di centinaia di migliaia di ebrei di tutta Europa; Yakov Springer era uno dei pochi sopravvissuti della rivolta nel ghetto di Varsavia del 19 aprile 1943; Eliezer Halfin era figlio di ebrei lituani a cui i nazisti avevano ucciso venti familiari. Ancora, trent’anni dopo: il 27 marzo 2002 un terrorista di Hamas entrò al Park Hotel di Netanya, sulla costa israeliana mentre si festeggiava la Pasqua ebraica. Il kamikaze azionò il detonatore: l’esplosione devastò la hall, il soffitto crollò per metà, sul pavimento un tappeto di sangue e resti umani. Tra le vittime, Eliezer Korman, che era nato in Polonia e allo scoppio della Seconda guerra mondiale era fuggito con la famiglia a est, in Siberia, presagendo l’imminente catastrofe. Dopo la guerra aveva cercato la sua famiglia in Germania, in Austria e in Italia, ma erano stati tutti inceneriti. Nell’hotel morirono altri sopravvissuti, come George Yakobovitch, Eva ed Ernest Weiss, Frieda Britvich e Sara Levi Hofman, scampata ad Auschwitz, dove aveva perduto il marito e una bambina di quattro anni. Ma di essere rastrellati di casa in casa, in Israele, come è avvenuto il 7 ottobre, i sopravvissuti alla Shoah non avrebbero mai potuto nemmeno pensarlo.

