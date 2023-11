Israele conferma la morte di una soldatessa ostaggio a Gaza. Il video di Hamas

Secondo il ministro della Difesa israeliano Hamas ha perso il controllo della Striscia. Dopo la preoccupazione di Onu e Oms, Biden chiede che gli ospedali siano protetti

Le Forze di difesa israeliane hanno annunciato la morte della soldatessa israeliana Noa Marciano, rapita da Hamas il 7 ottobre. La ragazza di 19 anni il giorno dell'attacco terroristico stava prestando servizio nei pressi del kibbutz Nahal Oz. Ieri le Brigate Izzedine al-Qassam, il braccio militare di Hamas, avevano pubblicato un video propagandistico della soldatessa: una clip la mostrava mentre parlava davanti alla telecamera quattro giorni dopo essere stata presa in ostaggio. La clip seguente passava poi ad alcune immagini del suo cadavere. Secondo Hamas la ragazza sarebbe morta a causa di un attacco aereo dell'Idf il 9 novembre scorso. L'Idf non ha ancora chiarito le cause della morte ma ha riconosciuto Noa Marciano come un “soldato caduto tenuto prigioniero da un gruppo terroristico”, scrive il Times of Israel.

Israele: stiamo organizzando il trasferimento di incubatrici a Gaza

L'esercito israeliano ha dichiarato su X che è in procinto di "coordinare il trasferimento di alcune incubatrici da un ospedale in Israele a Gaza". L'Idf ha pubblicato sui social anche la registrazione di una conversazione tra un ufficiale di collegamento e il direttore dell'ospedale al Shifa, riguardante il trasferimento di 37 incubatrici insieme a quattro respiratori e altre attrezzature mediche urgenti. Il contrammiraglio Daniel Hagari, portavoce dell'Idf, ha detto che Israele fornirà assistenza per evacuare i bambini in difficoltà da al Shifa in un "ospedale più sicuro"

Nell'attacco terroristico del 7 ottobre è morta l'attivista canadese-israeliana Vivian Silver

La 74enne canadese israeliana Vivian Silver era un'attivista fondatrice dell’associazione di donne per la pace Women wage peace e l’Arab-Jewish center for women equality, empowerment and cooperation: ha dedicato la propria vita a combattere per i diritti dei palestinesi. Viveva nel kibbutz Be'eri dagli anni '70, quando si era trasferita da Winnipeg, e secondo l'esercito israeliano era stata rapita dai miliziani di Hamas il 7 ottobre. Fino a ieri era nella lista degli ostaggi, oggi invece i suoi resti sono stati identificati e trovati nella sua casa. Non si è mai spostata da lì, uccisa dai miliziani di Hamas la mattina del giorno dell'attacco. Quella mattina Vivian era al telefono con il figlio Yonatan Zeigen: anche lui attivista nel nord di israele, nelle ultime settimane ha fatto numerosi appelli per il cessate il fuoco. Ha detto di aver imparato da sua madre a cercare la pace sopra ogni altra cosa.

Hamas ha perso il controllo della Striscia, dice Israele

Soldati dell'esercito israeliano sono entrati all'interno del Parlamento di Gaza, come si vede in una foto pubblicata sui social e ripresa dal Times of Israel. Nell'immagine ci sono le truppe della brigata Golani con tre bandiere di Israele sedute tra i banchi dove dal 2007 siede Hamas. Secondo lo stesso giornale, questa mattina le stesse truppe sarebbero entrate nel quartier generale della polizia militare di Hamas.

A sostenere che Hamas abbia perso il controllo della Striscia di Gaza è il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant.

Washington Post: l'accordo per il rilascio degli ostaggi è vicino

Un funzionario israeliano ha dichiarato al Washington Post che un accordo tra Israele e Hamas, che prevede il rilascio di parte degli ostaggi, si sta avvicinando alla conclusione e potrebbe essere annunciato entro pochi giorni. "Le linee generali dell'accordo sono chiare", avrebbe detto il funzionario: gli ostaggi verrebbero rilasciati in gruppi, in cambio di donne e giovani palestinesi incarcerati in Israele.

Israele avrebbe chiesto il rilascio di 100 donne e bambini ostaggio, ma Hamas si sarebbe detto disponibile a liberarne solo 70. Il quotidiano americano aggiunge che Israele sarebbe anche disponibile a un cessate il fuoco temporaneo della durata massima di cinque giorni al fine di consentire il passaggio sicuro degli ostaggi fuori dalla Striscia di Gaza e un afflusso di aiuti ai civili nell'enlcave.

Biden dice che "gli ospedali di Gaza vanno protetti"

Lunedì sera, parlando dallo Studio Ovale ai giornalisti, il presidente americano Joe Biden ha detto che "gli ospedali di Gaza devono essere protetti" e che la sua "speranza e aspettativa" era che ci fossero "azioni meno intrusive nei confronti dell'ospedale". Le parole di Biden arrivano dopo quelle preoccupate dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'Onu, che ieri avevano parlato di una situazione al collasso.

Negli Stati Uniti il dibattito sul sostegno a Israele si sta trasformando in una rivolta liberal contro Trump. Ne abbiamo scritto qui.

Cosa succede negli ospedali di Gaza

L’invasione di Gaza City culmina ai confini degli ospedali. L’obiettivo dei soldati israeliani è svuotarli del tutto prima di entrare nella metropolitana militare di Hamas che avrebbe uno dei suoi snodi cruciali sotto il più grande complesso ospedaliero della Striscia, al Shifa, che ha raggiunto il punto di collasso.