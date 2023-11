Già si sgonfia l'inchiesta che ha fatto cadere Costa in Portogallo

Domenica la notizia aveva già fatto il giro del mondo, quando il dipartimento che indagava sui presunti casi di corruzione nel governo portoghese l’ha in parte confermata e in parte smentita. Uno dei capisaldi dell’operazione, non a caso ribattezzata “Influencer”, è il forte legame personale dell’avvocato, imprenditore e consulente Diogo Lacerda Machado con il primo ministro, ora dimissionario, António Costa. In una delle intercettazioni nelle mani dei pm, Lacerda Machado parla con un altro imprenditore, Afonso Salema della Start Campus, ditta titolare dell’appalto per la costruzione di un grosso data center nella città di Sines, complesso di nove edifici interamente alimentati da energia rinnovabile per un investimento di 5,7 miliardi di euro da completare entro il 2028. Lacerda Machado assicura il suo interlocutore che intercederà presso il governo affinché si facciano delle modifiche nei codici sintetici di attività economiche riguardanti i data center. Se dipende dal ministero delle Finanze, si dice sostanzialmente nella telefonata, parlo con il ministro Medina, se dipende dal ministero dello Sviluppo economico, troverò il modo di arrivare ad António Costa. Che sia errore di trascrizione o forse solo ambiguo eccesso di sintesi per gente che, secondo l’uso iberico, ha sempre molti nomi e cognomi, resta il fatto che qui si parla del ministro António Costa Silva e non del premier, a cui Lacerda Machado, suo vecchio amico e testimone di nozze, telefona direttamente sul cellulare quando vuole.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE