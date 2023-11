Dopo gli ebrei, Israele: la stessa mostrificazione. E poi c'è l'antisemitismo inconsapevole

Lo confesso, anche io sono un po’ antisemita. Sono stato per oltre dieci anni portavoce della Comunità ebraica di Milano e lavoro come psichiatra e psicoanalista. È stato scritto che l’antisemitismo riguarderebbe solo frange estreme della destra e della sinistra. Questa affermazione è vera e falsa allo stesso tempo. È vera se prendiamo in considerazione chi è antisemita in modo consapevole, quelle poche persone che apertamente odiano gli ebrei. Ma è falsa se consideriamo i fantasmi antisemiti che albergano in ciascuno di noi. L’antisemitismo ha una lunghissima storia e ha moltissime radici.

