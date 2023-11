Il vittimismo ideologico sul razzismo spiega molto delle rivolte di oggi nei campus

Dal caso del professor Kendi ai “Queer for Palestine”: così i movimenti di lotta per le minoranze si sono trasformati in apologia per Hamas

I cartelli “Queer for Palestine” alle manifestazioni europee e americane sono quelli che colpiscono di più, vista la qualità dei diritti Lgbtq nei paesi musulmani. E’ famoso il gay pride di Tel Aviv, ma mai si è sentito parlare di quello di Gaza City. “Polli per Kentucky Fried Chicken”, ha risposto qualcuno, “Mucche unite per McDonalds”. Il processo di vittimizzazione da campus universitario riesce a collezionare da anni una serie di battaglie, arrivando a creare una melma di cieca intransigenza, di etichette e di slogan, in difesa delle minoranze. Tutte le minoranze tranne gli ebrei. Una deputata americana dell’ala radicale chiamata The Squad, Cori Bush, ha detto che bisogna fermare l’apartheid israeliano, sottolineando come “la lotta dei neri e dei palestinesi sia interconnessa”.