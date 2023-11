Amnesty non se la sente di chiamare Hamas “terrorista”. La triste fiammella della ong

Prima Amnesty International ha parlato “di crimini di guerra da parte di tutte le parti in conflitto”, come se Israele e Hamas fossero sullo stesso piano, spingendo il governo di Gerusalemme a dichiarare che Amnesty “manca dell’autorità morale per presentarsi come un’organizzazione per i diritti umani”. Ora Jean-Claude Samouiller, presidente di Amnesty France, dice che non la sente di usare il termine “terrorista” per riferirsi ad Hamas, preferendo “gruppo armato palestinese”. “Perché il termine terrorista non è riconosciuto dal diritto internazionale”. E “perché sia fatta giustizia”, ha continuato, “le cose devono essere descritte con precisione”. Natalie Loiseau, europarlamentare di Renaissance, si è espressa su X: “Il termine ‘terrorista’ non è riconosciuto dal diritto internazionale????. Mi scusi?”, ha chiesto. “Hamas è nella lista europea delle entità terroristiche”. Anche Benjamin Griveaux, portavoce del governo francese dal 2017 al 2019, ha reagito su X ai commenti del presidente di Amnesty: “Samouiller sta annegando in un linguaggio nauseante”. L’ex deputato ha aggiunto una copia di un documento di Amnesty France che risale al 2015 e che utilizza la qualifica di “terrorista” per riferirsi al gruppo Boko Haram.

