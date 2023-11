La Bild: un giornale a difesa dell'occidente

La Bild ha la nomea del tabloid più venduto in Germania. Ma sta scavando una trincea a difesa dell’occidente meglio dei giornali più blasonati. Prima ha pubblicato un manifesto di cinquanta punti per esortare gli immigrati a rispettare i valori, la democrazia e la costituzione del paese. Intitolato “Germania, abbiamo un problema!”, il manifesto della Bild recita: “Per noi non esistono miscredenti. La libertà di parola non include minacciare o picchiare le persone, lanciare pietre, incendiare auto o celebrare assassini. Sullo sfondo del capitolo più buio della nostra storia, la sicurezza di Israele è la ragion d’essere tedesca. Le donne indossano bikini o costumi da bagno in piscina. E se volete nuotare nude nel Mar Baltico, va bene lo stesso. Non tolleriamo l’intolleranza. Non bruciamo le bandiere degli stati che non ci piacciono. Non sposiamo bambini. E nemmeno gli uomini che hanno più di una moglie. La lunghezza della gonna è decisa esclusivamente dalla donna che la indossa. Amiamo la vita e non la morte”.

