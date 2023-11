L'India sta con Israele

Israele chiede all’India l’invio immediato di centomila lavoratori per rimpiazzare quelli palestinesi a cui, dopo l’attacco terroristico del 7 ottobre, è stato sospeso il permesso di lavoro in Israele. La notizia, rimbalzata sui social media sia da fonti israeliane sia da fonti indiane, ha suscitato in ugual misura polemiche e apprezzamenti. Ma non si tratta, in realtà, di un evento straordinario: lo scorso maggio, difatti, Israele e New Delhi avevano firmato un accordo che autorizzava quarantaduemila permessi di lavoro ad altrettanti cittadini indiani. E, molto probabilmente, si tratta soltanto dell’inizio di una più stretta collaborazione tra i due paesi che va molto al di là della tradizionale e florida collaborazione in materia di Difesa e antiterrorismo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE