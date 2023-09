Che cos'è il movimento Khalistan e perché è sostenuto dai servizi pachistani

Barmpton, Ontario, lo scorso 4 giugno. Un corteo lungo cinque chilometri marcia per le strade cittadine con tanto di carri allegorici al seguito. Sul carro principale un tableu mette in scena l’omicidio dell’ex premier Indira Gandhi: una figura femminile con le mani alzate e vestita con un sari bianco insanguinato e un gruppo di uomini col turbante le punta contro i fucili. Alle spalle, un cartello che recita: “Vendetta per l’attacco al Darbar Sahib”. E cioè al famoso Golden Temple di Amritsar, in India, profanato dalle truppe indiane durante la cosiddetta Operazione Blue Star ordinata da Indira Gandhi, poi uccisa dalle sue guardie del corpo di religione Sikh.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE