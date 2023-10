La guerra lunga per togliere l'ossigeno nei tunnel di Hamas. Le soluzioni per Gaza sud

L'Esercito israeliano punta ad allungare i tempi del conflitto per costringere i miliaziani a tornare in superficie, perdendo i vantaggi del muoversi sotto terra. I piani per garantire il passaggio dei civili

Givat Kobi (confine con la Striscia di Gaza), dalla nostra inviata. Dalle colline a un chilometro dal confine, in una zona frequentata soltanto dagli artiglieri israeliani che sparano e dai giornalisti, si vede il fumo che sale per centocinquanta metri dai palazzi di Gaza City. Il gabinetto di guerra israeliano ha detto che la battaglia contro Hamas sarà lunga. Il comandante Milo sostiene che durerà mesi. Le autorità israeliane non annunciano i propri piani, ma le previsioni sui tempi combaciano con un dato: Hamas, nei tunnel sotto la città, ha stipato scorte per tre o quattro mesi. Tonnellate di munizioni, di cibo, di anestetici, di acqua e di benzina. Il carburante è cruciale perché alimenta i generatori che fanno funzionare l’impianto di areazione dentro i tunnel: quando finirà bisognerà salire in superficie perché nel sottosuolo si morirà soffocati.