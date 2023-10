L'Australia manda in crisi la strategia commerciale di Ursula

Il progetto di Ursula von der Leyen di formare alleanze di democrazie attraverso il commercio per ridurre i rischi posti dalla Cina e favorire la transizione verde ha subito un duro colpo domenica, quando l’Australia si è alzata dal tavolo dei negoziati con l’Unione europea su un accordo di libero scambio che ora rischia di non vedere più la luce. “Non siamo stati in grado di fare progressi”, ha detto il ministro del Commercio australiano, Don Farrell, dopo una serie di incontri con i negoziatori europei a Osaka, a margine di una riunione del G7. La rottura è avvenuta sull’agricoltura. All’ultimo momento l’Australia ha chiesto un maggiore accesso al mercato europeo per manzo, montone, latte e zucchero. Gli australiani non hanno voluto impegnarsi “sulla base di possibili compromessi precedentemente identificati”, ha detto il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, sottolineando che Bruxelles “rimane aperta a continuare i negoziati” con Canberra. “I negoziati continueranno e spero che un giorno firmeremo un accordo che avvantaggerà sia l’Australia sia i nostri amici europei”, ha gli ha fatto eco Farrell. Ma quel giorno potrebbe essere molto distante. Più si avvicina la scadenza delle elezioni europee, più il tema dell’agricoltura diventerà tossico dentro l’Ue. La politica interna agli stati membri o quella dei partner con cui la Commissione sta negoziando potrebbe compromettere altri accordi su cui von der Leyen ha puntato: dal Mercosur agli Stati Uniti.

