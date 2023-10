Il terrorismo secondo Vladimir Putin

Per il Cremlino, l’oppositore in cella di punizione in una colonia penale, Alexei Navalny, è un terrorista e questo basterebbe a dimostrare quanto sia distorto il rapporto di Mosca con il terrorismo. Vale però la pena fornire altri esempi: la seconda guerra contro la Cecenia venne presentata come una risposta necessaria alla minaccia terroristica che veniva dalla repubblica della Federazione russa che cercava l’indipendenza. L’ostilità e le persecuzioni nei confronti dei tatari sono sempre state giustificate come misure per contenere il terrorismo. Dopo l’11 settembre, il Cremlino appoggiò la guerra in Afghanistan, approvò il dispiegamento di truppe americane in Asia centrale, tutto nel nome della lotta contro il terrorismo. Nel 2015, Vladimir Putin intervenne in Siria dicendo di voler dare il suo contributo nella lotta internazionale al terrorismo, quindi per sconfiggere lo Stato islamico. La parola “terrorismo” si affaccia spesso nei discorsi di Putin, che pure ha definito terroristi gli ucraini.

