Intensi bombardamenti nella Striscia. Israele: "Stanotte espanderemo le operazioni di terra"

Nuova incursione israeliana nella Striscia di Gaza. Ucciso un altro comandante del gruppo terroristico. I leader Ue chiedono "corridoi umanitari e pause per necessità umanitarie". Identificata la base di Hamas sotto l'ospedale Shifa

Israele: "Stanotte espanderemo le operazioni di terra"

Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) Daniel Hagari ha dichiarato che l'esercito ha intensificato gli attacchi aerei nella Striscia di Gaza nelle ultime ore e continuerà a svolgere operazioni di terra. "L'aeronautica sta colpendo obiettivi sotterranei in modo molto significativo", afferma, aggiungendo che stanotte "espanderanno" le operazioni di terra. Le Idf stanno "operando con forza" su tutti i fronti per raggiungere i propri obiettivi nella guerra con Hamas, e "continueranno a colpire Gaza City e continueranno a invitare i civili a evacuare il sud". "Ci stiamo preparando per difenderci su tutti i fronti", ha detto Hagari.

Blackout delle comunicazioni nella Striscia

Le due principali società di telecomunicazioni palestinesi, Jawwal e Paltel, hanno dichiarato che i servizi di telefonia mobile e internet a Gaza sono stati interrotti a causa dei bombardamenti: "l'intenso bombardamento delle ultime ore ha provocato la distruzione di tutte le rimanenti rotte internazionali che collegano Gaza con il mondo esterno" portando a una "interruzione completa dei servizi di telecomunicazioni". La Mezzaluna Rossa ha affermato di aver "perso completamente il contatto con la sala operativa a Gaza e con tutte le nostre squadre mediche che operano lì". Il gruppo di monitoraggio Netblocks ha osservato la più grande interruzione di Internet a Gaza dal 7 ottobre, pari a un “blackout totale o quasi totale del servizio Internet”.

⚠ Confirmed: Live network data show a collapse in connectivity in the #Gaza Strip with high impact to Paltel, amid reports of heavy bombardment; the company is the last remaining major operator to supply service as connectivity declines amid ongoing fighting with Israel

Intensi bombardamenti su Gaza

Al Arabiya e Al Jazeera riferiscono di pesanti bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza nelle ultime ore, oltre cento attacchi aerei soprattutto nel nord della Striscia. Alcuni residenti di Gaza hanno riferito alla Cnn che gli attacchi aerei delle ultime ore sono stati i più intensi dall’inizio delle ostilità, il 7 ottobre scorso. Secondo Al Jazeera gli attacchi aerei di stasera su Gaza sarebbero i più intensi di questa guerra e anche di quelle precedenti.

La base di Hamas si troverebbe sotto l'ospedale Shifa, a Gaza City, secondo le Forze di difesa israeliane

Il portavoce dell'Ifd Daniel Hagari ha affermato in conferenza stampa che la principale base operativa del gruppo terroristico si troverebbe sotto l'ospedale Shifa, a Gaza City. I sotterranei sotto il più grande ospedale della Striscia di Gaza verrebbero, secondo le Idf, utilizzati dai leader del gruppo terroristico per dirigere attacchi contro Israele. “Abbiamo dimostrato concreto che centinaia di terroristi si sono riversati nell'ospedale per nascondersi lì dopo i massacri del 7 ottobre”. Hamas ha negato l'accusa definendola "priva di fondamento".

#Watch: IDF publishes what they say is Hamas HQ: Al Shifa Hospital

Al Jazeera: i colloqui per il cessate il fuoco sono "in fase avanzata"

Secondo la testata qatarina i negoziati, mediati dal Qatar, su una cessate il fuoco e un accordo di scambio di prigionieri tra Israele e Hamas stanno “progredendo e sono in fase avanzata”.

Colpito un edificio a Tel Aviv: almeno 3 feriti

Un razzo ha colpito un edificio a Tel Aviv causando 3 feriti. Le Brigate Al-Qassam di Hamas hanno rivendicato il lancio. Hamas ha rivendicato anche il secondo bombardamento che colpirà l'area di Tel Aviv in meno di mezz'ora. "Le Brigate al-Qassam hanno rinnovato i bombardamenti su Tel Aviv in risposta ai massacri sionisti contro i civili".

Footage shows the moment of the rocket impact in Tel Aviv

Onu: "Preoccupati per la punizione collettiva agli abitanti di Gaza"

La portavoce dell'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite Ravina Shamdasani ha espresso in una conferenza stampa a Ginevra la preoccupazione per "i crimini di guerra che si stanno commettendo" nel conflitto tra Israele e Hamas. Siamo preoccupati che si stanno commettendo crimini di guerra. Siamo preoccupati per la punizione collettiva degli abitanti di Gaza in risposta agli atroci attacchi di Hamas, che costituiscono anch'essi crimini di guerra".

Altri 10 camion attraversano il valico di Rafah

Wael Abu Omar, portavoce del lato palestinese del valico di Rafah, ha annunciato che stamattina sono entrati a Gaza attraverso il confine egiziano altri 10 camion di aiuti umanitari, portando il numero di camion umanitari entrati a Gaza da sabato a 84. Secondo le Nazioni Unite Gaza, senza cibo, acqua e carburante dalla decisione di Israele di tagliare le mobili dopo l'attacco del 7 ottobre, avrebbe bisogno di almeno 100 camion al giorno.

Entra a Gaza un team di chirurghi di guerra

Il Comitato internazionale della Croce Rossa ha annunciato che stamattina è entrata a Gaza una squadra di 10 esperti tra cui chirurghi di guerra e uno specialista in contaminazione da armi, insieme a sei camion che trasportavano aiuti medici urgenti. E' la prima volta in questa guerra che i suoi operatori sanitari entrano nella Striscia.

Un altro comandante di Hamas ucciso da Israele. Colpiti 250 obiettivi in ​​24 ore

Le forze di difesa israeliane hanno affermato di aver ucciso in un attacco aereo notturno Madhat Mubasher, il comandante del battaglione occidentale Khan Younis di Hamas. L'Idf ha detto di aver colpito più di 250 attacchi aerei contro obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza, che includono tunnel di Hamas, centri di comando, postazioni di lancio di razzi e dozzine di agenti operativi.

צה״ל ושב"כ חיסלו הלילה את מדחת מבאשר, מפקד גדוד מערב חאן יונס בארגון הטרור חמאס. מדחת לקח חלק בפיגועי צליפה ומטענים גדולים לעבר כוחות צה״ל ולעבר יישובי ישראל.



כמו כן, ביממה האחרונה צה״ל תקף מעל ל-250 מטרות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, ביניהן, מנהרות טרור, עשרות מחבלים >> pic.twitter.com/aWBrHL2c75 — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 27, 2023

Cresce ancora il numero degli ostaggi: sarebbero 229

Almeno 229 ostaggi sono stati rapiti e portati da Hamas nella Striscia di Gaza il 7 ottobre, ha annunciato l'Idf, aggiornando ancora una volta il bilancio rispetto ai 224 annunciati il ​​giorno prima. Il portavoce delle Forze di difesa israeliane Daniel Hagari ha detto che il numero non è definitivo poiché l'esercito continua a indagare su nuove informazioni.

Nuova incursione di Israele nella Striscia di Gaza

Il portavoce dell'Esercito israeliano ha fatto sapere che c'è stata una nuova incursione delle truppe israeliane nella Striscia di Gaza, precisamente a Shujaiyya, un sobborgo di Gaza City. Sarebbero state colpite alcune postazioni di Hamas. Dopo di che le forze israeliane hanno di nuovo lasciato la Striscia.

I leader europei chiedono "corridoi umanitari e pausa per necessità umanitarie"

Alla fine il Consiglio europeo ha licenziato un testo frutto di un compromesso tra i vari paesi europei sulla questione mediorientale. Alcuni chiedevano una "pausa umanitaria", che però sarebbe stata interpretata come una specie di cessate il fuoco, contro l'avanzata dell'Esercito israeliano. Così nel test preparato dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel e sottoscritto dal 27 si prevedono "corridoi umanitari e pause per necessità umanitarie".Fermo restando la condanna agli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso.

Colpite due infrastrutture nell'est della Siria

L'esercito americano ha reso noto di aver colpito due infrastrutture nell'est della Siria, aggiungendo che erano usate come basi delle forze iraniane e dei gruppi affiliati. In un comunicato il segretario alla Difesa americana Lloyd Austin ha detto che i missili difensivi ad alta precisione sono stati lanciati per proteggere il personale americano di stanza in Iraq e Siria, in risposta ad alcuni attacchi lanciati recentemente da milizie finanziate dal regime iraniano. Lloyd ha anche chiarito che "i missili sulla Siria sono un'operazione distinta e separata rispetto al conflitto che va avanti tra Israele e Hamas".