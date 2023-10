Liti e sicurezza bloccano gli oltre cento camion sul valico di Rafah

Il presidente americano Joe Biden ha detto che gli aiuti umanitari dovrebbero entrare a Gaza “entro le prossime 24-48 ore”, ci sono ancora del le controversie che però bloccano ancora il valico di Rafah, impedendo ai camion di entrare nella zona protetta, ma affollata all’inverosimile, nel sud di Gaza. E trattenendo decine di internazionali e palestinesi con passaporti stranieri – tra loro dice il ministro italiano degli Esteri Antonio Tajani anche tra i 12 e i 15 italiani – in attesa di uscire da un incubo. Centinaia di camion – ormai 175 – sono in fila da giorni. Un aereo carico di ulteriori forniture mediche dell’Organizzazione mondiale della Sanità è atterrato all’aeroporto di Al Arish, la città a 50 chilometri dal valico egiziano dove è allestita la base logistica per gli aiuti in arrivo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE