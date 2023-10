Il valico di Rafah resta chiuso. Slitta l'arrivo degli aiuti a Gaza

Il discorso alla nazione di Biden: "Sostegno a Ucraina e Israele cruciale per la nostra sicurezza". Gli Stati Uniti preparano un pacchetto di aiuti da 60 miliardi per Kyiv e da 40 per Gerusalemme. Attacchi da Yemen e Iraq contro Israele e basi americane

Il rullo del Foglio: tutto quello che è utile sapere – e niente di più – per capire cosa succede dopo l'attacco di Hamas a Israele

Secondo le Nazioni Unite la prima consegna di aiuti nella Striscia dovrebbe avvenire “non prima di domani”

Il portavoce del capo umanitario delle Nazioni Unite Martin Griffiths ha detto a Ginevra: "Siamo in trattative approfondite e avanzate con tutte le parti interessate per garantire che un'operazione di aiuto a Gaza inizi il più rapidamente possibile... una prima consegna dovrebbe iniziare nei prossimi giorni". Il capo dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha espresso su X la "speranza" che il valico venga aperto oggi. "Continuiamo a chiedere l’accesso per fornire beni di prima necessità. Più ritardi si tradurranno in più sofferenze e più morti".

Daniel C. Kurtzer, ambasciatore americano in Egitto dal 1997 al 2001 e ambasciatore in Israele dal 2001 al 2005, scrive in un editoriale sul New York Times perché l'Egitto non può risolvere i problemi di Gaza. Per tre motivi. Primo, il pericolo di sicurezza per il Cairo nella penisola del Sinai. In secondo luogo, molti palestinesi si oppongono all’idea di lasciare Gaza. Il terzo motivo è che l’Egitto è un paese con una vasta popolazione in condizione di estrema povertà: ospita già centinaia di migliaia di richiedenti asilo e rifugiati.

Il valico di Rafah non aprirà oggi

Il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto, chiuso da oltre dieci giorni, non aprirà oggi, come era invece atteso dopo l'accordo raggiunto mercoledì tra Stati Uniti, Israele ed Egitto. Secondo la Cnn ci sarebbero ancora alcuni "problemi strutturali" sulle strade da risolvere: l'apertura dovrebbe slittare a domani. Anche se secondo le Nazioni Unite ne servirebbero circa cento al giorno, in base agli accordi potranno entrare nella Striscia solo venti camion con cibo, acqua e medicinali (non carburante, che pure sarebbe vitale anche per operare gli ospedali della Striscia).

Egyptian engineers are finishing repairs of the road at the Rafah Border Crossing. The road needs to be repaired for the delivery of aid to start (though this may not be the only reason why aid has not crossed into the Gaza Strip). https://t.co/PazD5Gna4H — Michael A. Horowitz (@michaelh992) October 20, 2023

Il varco di Rafah era stato chiuso nei primi giorni del conflitto tra Israele e Hamas, dopo che Israele ne aveva bombardato il lato palestinese. Dall'inizio di questa settimana, sul versante egiziano sono stati rimossi gli sbarramenti che ostruivano il valico. Un centinaio di camion con le prime tremila tonnellate di medicinali, cibo e acqua sono in coda dal lato egiziano, mentre altre derrate attendono nei magazzini di ad al Arish, a meno di cinquanta chilometri di distanza. Khaled Zeid, il responsabile della Mezzaluna Rossa egiziana, l'equivalente locale della Croce Rossa, riferisce di "un coordinamento" con la Mezzaluna palestinese per far entrare "un ospedale da campo e tende". Aspettano al valico anche centinaia di volontari egiziani di varie Ong, riunite nell’Alleanza nazionale per lo sviluppo civile.



LIVE: View of Rafah crossing as humanitarian aid is expected to enter Gaza https://t.co/M61Jg3aW3z — Reuters (@Reuters) October 20, 2023

Il confine egiziano di Rafah è l'unica via d'accesso a Gaza non controllata da Israele e ora è l’unica strada possibile per entrare e uscire dalla Striscia. Il valico si trova al confine con la penisola egiziana del Sinai, una regione desertica scarsamente popolata. L'Egitto ha strettamente limitato l'apertura del valico, anche perché i suoi rapporti con Hamas sono molto tesi. Da giorni si attende l'apertura di Rafah: l'avevano annunciata sia il Segretario di stato Antony Blinken sia il presidente americano Joe Biden, durante le loro visite in Egitto o in Israele. Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry invece ha detto che è il governo israeliano a rallentare l'apertura: il Cairo ha accusato Israele di bombardare le zone vicine al valico e di rendere quindi inaccessibile, di fatto, il collegamento con la Striscia. Al momento i bombardamenti israeliani nella zona sono stati interrotti, ma è l'Egitto a tenere chiuso il valico sia per il timore che se farà entrare i convogli possaano riprendere sia per evitare l'ingresso di profughi nel suo territorio.

Diversi palestinesi con doppio passaporto sono in attesa al confine, ma non pare sia valida l'ipotesi di consentire la loro uscita dala Striscia verso l'Egitto nè quella di cittadini stranieri presenti a Gaza (Il dipartimento di stato americano, per esempio, stima che nella Striscia ci siano ancora 5–600 persone con cittadinanza degli Stati Uniti). L’Egitto - così come la Giordania del resto - è stato intransigente nel ribadire che non accetterà profughi palestinesi. Il Cairo non ha i mezzi e le infrastrutture per l'accoglienza, e teme anche che accada come nel 1948, quando a centinaia di migliaia di palestinesi fuggiti in Giordania e Libano fu impedito da Israele di ritornare alle loro terre. C'è poi il tema sicurezza: l'Egitto teme l'ingresso, tra i profughi, di mikliziani dei gruppia rmati palestinesi e terroristi di Hamas. Se Hamas usasse l'Egitto come base per lanciare attacchi a Israele andrebbe in frantumi la pace tra i due paesi, stipulata con gli accordi di Camp David del 1978.



Leggi anche: il piano Si attendono gli aiuti per Gaza: come funzionerà il passaggio dal valico di Rafah Fabiana Magrì

Biden parla alla nazione: “Sostegno a Ucraina e Israele cruciale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”.

Nel discorso tenuto dallo Studio Ovale della Casa Bianca alle 20 locali di ieri il presidente americano Joe Biden ha sostenuto la necessità di un investimento “che andrà a beneficio della sicurezza nazionale”. Dopo aver ribadito che non invierà truppe a sostegno di Israele, il presidente ha dichiarato che nella giornata di oggi chiederà al Congresso di approvare un pacchetto di aiuti per gli alleati con l’obiettivo di realizzare quello che ha definito “l’arsenale della democrazia”. Secondo alcune indiscrezioni, i finanziamenti previsti nella richiesta di bilancio dovrebbero aggirarsi attorno agli oltre 100 miliardi di dollari, di cui circa 60 da destinare all’Ucraina e 40 a Israele.

Da Yemen e Iraq missili e droni contro Israele e le basi militari americane

Mentre continua il lavoro della diplomazia occidentale per tentare di evitare che il conflitto tra Israele e Hamas si allarghi, l'agenzia Reuters riporta che in Iraq alcune basi militari americane sono state colpite da razzi e droni. All'interno della base aerea di Ain al-Asad sono state sentite numerose esplosioni e l'esercito iracheno ha chiuso l'area. Non è chiaro se ci siano state vittime in questi attacchi, aggiunge Reuters. Già giovedì scorso, il Pentagono aveva fatto sapere che le forze statunitensi in Iraq e Siria hanno subito numerosi attacchi con i droni, alcuni dei quali avevano provocato ferite non gravi.

L'altro fronte da cui si sono registrati attacchi è lo Yemen. Come ha riferito il Pentagono, qui una nave da guerra americana ha abbattuto missili da crociera e droni lanciati dalle forze Houthi, puntati “potenzialmente verso obiettivi in ​​Israele”. Una versione confermata anche dall'intelligence israeliana, sempre secondo quanto riportato in conferenza stampa dal portavoce del Pentagono Pat Ryder.