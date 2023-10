Israele è la realtà che vuole sopravvivere alla negazione nichilista

Antisemitismo a parte, e qui siamo nell’orrore transmillenario, al di là e al di sotto della storia, ciò che divide Israele e la coscienza pubblica di parte dell’occidente è il nichilismo ideologico, la negazione dell’identità. “Ciò che chiamiamo ‘nichilismo’ è la coscienza dell’uomo europeo in rivolta contro la propria storia e in particolare contro la tradizione ebraica, greca e romana, fuse e innalzate dal Cristianesimo in una sintesi che ha realizzato la più grande forma civile della storia umana. La principale forza su cui fa leva l’offensiva islamica contro la Cristianità è proprio il nichilismo europeo, considerato come la rivolta della coscienza europea contro la propria identità e la propria storia”. Sono parole di Gianni Baget Bozzo, prete teologo e antropologo geniale, poco prima della sua morte. Il problema è che Israele non è in questo senso preciso un paese nichilista. Sbaglia, riconosce i propri errori molto spesso, è sempre in conflitto con sé stesso, ma non è portatore del senso di colpa occidentale tipico. Le folle che agitano la bandiera della Palestina nei giorni successivi al pogrom del 7 ottobre dovrebbero sapere che il sionismo è un’affermazione nazionale unica ma anche analoga alle altre, a quelle che hanno prodotto, pagando sempre prezzi durissimi e facendoli pagare, la mappa storico-geografica del mondo com’è. Non c’è fondazione di stati o principati senza la forza. Non esiste al mondo nazione che non si elevi su una base fatta di esclusi e di vittime. Il sionismo in questa accezione equivale al Mayflower, ai Tudor, al battesimo del re franco Clodoveo, al consolidamento ortodosso della Rus da tribù a stato slavo, e ai movimenti sanguinosi e armati che attraverso guerre hanno portato alle altre forme di unità nazionale entro confini certi e riconosciuti. L’occupazione della Cisgiordania e la questione dei due stati sono accidenti, decisivi e da risolvere, ma non sono la sostanza.

