Il tramonto della tv. Il 2024 potrebbe segnare in America, e a ruota anche da noi, l'inizio della fine

Ogni quattro anni, gli appuntamenti elettorali con le presidenziali americane sono sempre momenti in cui decolla un nuovo trend della comunicazione. E’ un fenomeno che si ripete almeno dal 1960, quando la sfida tra John F. Kennedy e Richard Nixon, con i loro dibattiti teletrasmessi per la prima volta in tutta l’America, segnò il decollo della televisione come strumento principe della campagna elettorale. In mezzo, solo per restare agli ultimi anni, ci sono stati l’emergere per la prima volta dei social media (2008, Obama-McCain), l’esplosione della mobilità e degli smartphone (2012, Obama-Romney), il boom dei big data e gli interrogativi sulla privacy (2016, Trump-Clinton) e il dilagare degli eventi digitali “a distanza” e delle videoconferenze durante la pandemia (2020, Biden-Trump). La corsa alla Casa Bianca, con la sua enorme copertura mediatica e le centinaia di milioni investiti in comunicazione, è un acceleratore di innovazione che non ha eguali al mondo. Il 2024 è di nuovo un anno elettorale e l’aspettativa diffusa è che segni, nel bene e nel male, il successo definitivo dell’intelligenza artificiale. C’è molta attesa per verificare se ci sarà un’ondata di contenuti realizzati con l’AI generativa e se tra questi esploderanno in particolare quelli “fake” visivi. Negli ultimi mesi sono già circolate molte immagini di Donald Trump in manette o inseguito dai poliziotti che sembravano vere, ma erano ovviamente frutto del livello di sofisticazione raggiunto da programmi come Dall-E della società californiana OpenAI (la stessa che ha lanciato ChatGPT).

