Noi e il dolore degli altri. L'assuefazione al Male passa attraverso uno schermo, dall'Ucraina a Israele

L’orrore, l’abiezione e poi tutto il resto. Cruciani con gli occhiali a specchio avvolto nella bandiera di Israele, Bandecchi che dalla Perugia medievale vuole “spianare” Gaza, Fiorella Mannoia, in prima fila contro la violenza sulle donne, che mette like a Chef Rubio (che naturalmente è stato anche testimonial Amnesty), e poi i collettivi studenteschi pro Hamas, Valditara che vorrebbe multarli o metterli in galera, Patrick Zaki, passato in un baleno da giovane promessa a solito stronzo della società civile. L’arena italiana ha in fondo sempre qualcosa di rassicurante e catartico. Non che quella internazionale sia meglio, per carità. Manca però quel guizzo surreale che a volte riusciamo a metterci solo noi. E su Harvard e il suo tracollo ci era già venuto qualche dubbio quando invitarono Giggino a tenere una Lectio Magistralis. Ma sono surreali anche gli endorsement queer e Lgbtq+ per Hamas, come in un film di Buñuel, una puntata di “Black Mirror”, o un ipotetico “chicken for Kentucky Fried Chicken”, faceva notare qualcuno su Twitter (e qui ci si chiede anche: ma Michela Murgia sarà stata seria quando ha detto “la penso come Hamas”? Lo pensava davvero? In fondo l’ha scritto su Whatsapp, forse cazzeggiava, perché poi come si fa a multare gli studenti che inneggiano a Hamas, quando tra cinque-dieci anni al massimo, saremo pieni di licei e scuole medie “Michela Murgia”?).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE