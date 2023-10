L'attacco a Israele e il bisogno di unità in Francia. Parla Alain Bauer

Parigi. Dinanzi alla gravità della situazione nel vicino oriente in seguito all’attacco terroristico di Hamas contro Israele e al rischio di un’importazione del conflitto israelo-palestinese in Francia, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha pronunciato giovedì sera un discorso solenne alla nazione, nel quale ha invitato i suoi compatrioti all’“unità”. “Il nostro dovere è quello di restare uniti come nazione e come Repubblica”, ha dichiarato l’inquilino dell’Eliseo, cercando di rassicurare la comunità ebraica francese: “La Repubblica sarà sempre lì per proteggervi e sarà spietata con tutti i propagatori di odio”. 582 scuole, luoghi di culto e di cultura ebraici sono oggetto di una protezione rafforzata da sabato scorso, giorno degli attacchi terroristici di Hamas.

