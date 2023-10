L'arma impropria. Cinquant'anni dopo lo Yom Kippur, torna l'incubo petrolifero

I razzi, gli uomini volanti sui parapendio a motore, la ferocia, le stragi. Mentre un terrore altrettanto potente incombe su Israele e sul mondo intero: mezzo secolo dopo torna l’incubo petrolifero. La guerra dello Yom Kippur nell’ottobre del 1973 innescò la più grave crisi economica dalla fine della seconda guerra mondiale e rivelò che l’oro nero poteva essere una bomba formidabile contro l’occidente. Oggi l’attacco scatenato dai miliziani palestinesi ha evocato lo stesso spettro, ma l’arma del greggio ha perso la sua efficacia. La logica di potenza spinge i prezzi: Russia, Iran, Arabia Saudita puntano in alto; la logica del mercato punta in basso. La vera novità, però, è un capovolgimento dei rapporti di forza che troppo spesso viene trascurato. Il Grande Satana è sempre lo stesso, solo che allora l’America era assetata di petrolio e l’embargo la colpì a fondo alimentando la fiamma dell’inflazione, invece oggi i petrolieri del Texas hanno soppiantato gli sceicchi del deserto, gli Stati Uniti sono diventati i primi produttori mondiali di petrolio e di gas e anche primi esportatori. Se gli arabi decidessero un embargo per punire Israele finirebbero per essere puniti essi stessi. L’Iran sciita che combatte contro l’Arabia sunnita, nello Yemen apertamente e ovunque in modo subdolo, potrebbe cedere alla voluttà del caos, però ne sarebbe travolto. In paesi dipendenti dal mondo islamico come l’Italia c’è il timore che si riducano i flussi dall’Algeria filopalestinese o si fermino le navi del Qatar che s’è comprato la striscia di Gaza e ospita i capi di Hamas. Eppure, chiudere i rubinetti non conviene nemmeno ai grandi esportatori. La tempesta è scoppiata, ma è tutt’altro che perfetta. Il gioco degli scambi sembra scontare questa imperfezione: dopo un primo sobbalzo, i prezzi di riferimento per il greggio sono rimasti attorno agli 85 dollari al barile, lontani da quota cento, barriera più che altro psicologica.

