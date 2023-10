​​“Da 15 anni  Hamas si prepara per questo giorno”. Parla Kuperwasser

“C’è una minaccia strategica all’esistenza di Israele, siamo circondati da forze che vogliono cancellarci dalla mappa”. Così al Foglio Yossi Kuperwasser, l’ex direttore dell’unità di ricerca dell’intelligence militare israeliana. “Sono forze che fanno parte dell’asse iraniano, finanziate, addestrate e armate dall’Iran. L’Iran è in ascesa nel medio oriente, perché la comunità internazionale non ha la volontà di affrontarlo. Siamo stati deboli e oggi gli iraniani sono al 60 per cento del programma nucleare. Nessuno fa niente. Siria, Iraq, Yemen, Libano: gli iraniani sono ovunque. Reprimono il proprio popolo e nessuno fa niente. Solo dichiarazioni carine. Il vecchio appeasement occidentale? Se avessero armi di distruzione di massa, dopo il 7 ottobre potrebbero usarle contro Israele. L’Iran è un’entità messianica e fanatica. E guardate cosa hanno fatto i fanatici il 7 ottobre. Non devono avere armi di distruzione di massa. Ora pensano che Israele sia debole e per Hamas era il momento giusto per attaccare”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE