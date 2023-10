“Contro Israele non è una guerra territoriale, è Jihad”. Intervista a Mordechai Kedar

“Il 7 ottobre 2023 sarà ricordato come un grande giorno per l’islam radicale, ora sono incoraggiati. Hamas punta a prendere la Cisgiordania”, ci dice l'esperto di geopolitica mediorientale

“Il 7 ottobre 2023 sarà ricordato come un grande giorno per l’islam radicale, ora sono incoraggiati. Quanto successo va comparato all’ascesa dell’Isis nel 2014, nato sul deterioramento di Siria e Iraq, e così ora Hamas vede Israele come debole, una preda, e loro come la vera religione, perché ebraismo e cristianesimo devono essere sopraffatti dall’islam. Gli ebrei sono deboli, che si distruggeranno con le proprie mani, c’è scritto nel Corano”. Così al Foglio Mordechai Kedar, uno dei massimi esperti di geopolitica mediorientale.