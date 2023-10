Nell'hotel-kibbutz dove trovano rifugio i sopravvissuti da Hamas

I terroristi “come l’Isis” hanno massacrato hippy, progressisti e pacifisti. La serratura di Rachel e Vivian che si è battuta per anni per Gaza, e ora è in ostaggio dei terroristi del gruppo

Sderot (sud di Israele), dalla nostra inviata. Rachel Steinmann è sdraiata sul prato della sua nuova, provvisoria, casa. E’ ospite di un hotel fatto così: c’è una struttura principale più grande e poi tante piccole casette basse, in mezzo c’è un parco con le palme. E’ un albergo-kibbutz e assomiglia moltissimo a quello da cui viene Rachel, che ora chiama casa propria “un posto dove forse non si può più vivere”: è il kibbutz di Kfar Aza. Novecento residenti, duecento morti. Rachel si è salvata perché il suo bunker ha una serratura migliore di quella dei suoi vicini, e i terroristi hanno scelto come vittime quelli che dormivano ancora nel proprio letto o quelli con un rifugio più scadente, per risparmiare il tempo che serve a scassinare e usarlo per uccidere.