"Israele non morirà. Noi ci siamo. Contro il terrorismo e chi non prende posizione", ci scrive Calenda

"La nostra vicinanza sarà chiara, limpida e inequivocabile. Difendere Israele significa difendere la nostra libertà". Il leader di Azione aderisce all'appello del Foglio

Aderisco con convinzione all'appello del Foglio per dire forte e chiaro che Israele non morirà, che noi sosterremo sempre Israele perchè come giustamente recita l'appello "difendere Israele significa difendere la nostra libertà". E la nostra vicinanza sarà chiara, limpida e inequivocabile. Contro il terrorismo e contro chi arma i terroristi. Contro chi giustifica i terroristi e chi sceglie di non prendere posizione. Noi ci siamo. Con Israele.

Carlo Calenda, leader di azione