Assad e Haftar, identikit di due trafficanti di esseri umani

Dalle "brochure" delle agenzie di viaggio in Siria, di cui ha parlato Meloni, al ponte aereo che va da Damasco a Bengasi per portare i migranti in Europa. Un viaggio drammatico, sponsorizzato dagli stessi "interlocutori" a cui l'Italia e l'Ue chiedono di fermarsi. Senza successo

"Volo diretto Damasco-Bengasi. Realizziamo il tuo sogno”, recita un post su una delle tante pagine Facebook della comunità siriana in Libia. E ancora: “I nostri voli continuano: la rotta Damasco-Bengasi a prezzi ragionevoli, pratiche di ingresso in Libia incluse. Contattaci”. Talvolta sono i siriani a chiedere direttamente informazioni a chi è riuscito a raggiungere la Libia: “Vorremmo venire lì e ricominciare da capo. Qui moriamo di fame. Ci sono possibilità?”, chiede Young Syrian su una pagina. “Te la sconsiglio. A meno che, appena arrivi, non continui subito il viaggio in Europa”, gli risponde Eman. L’iter è semplice. Basta cercare su una qualsiasi pagina Facebook delle principali agenzie di viaggio con sede a Damasco e a Beirut, in Libano, per trovare voli in promozione, pratiche burocratiche incluse.