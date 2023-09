In Libia, Haftar dice ai giornalisti di andarsene. Internet fermo, aiuti in pericolo

Da giorni la burocrazia di Bengasi ha smesso di concedere i nullaosta necessari ai media per raggiungere le zone colpite dal disastro. Centinaia di persone lunedì sera hanno manifestato tra le macerie della cittadina di Derna

A poche ore dalle prime proteste, le autorità dell’est della Libia faticano a nascondere il proprio nervosismo. Centinaia di persone lunedì sera hanno manifestato tra le macerie della cittadina di Derna, all’ombra della cupola dorata di una moschea ancora in piedi: chiedono che un’inchiesta sia aperta sulla tragedia che li ha colpiti, accusano l’esecutivo dell’est per le migliaia di morti e dispersi sotto fango e detriti. Scene di dissenso che il governo militarizzato, controllato dalle milizie del generale Khalifa Haftar, preferirebbe non pubblicizzare, e che invece hanno fatto il giro del mondo, assieme ai video delle fiamme che bruciano la casa del sindaco di Derna.