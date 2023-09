Piantedosi si è tirato indietro dal compromesso migratorio. Manuale di negoziazione in Ue

Bruxelles. Sul nuovo Patto su migrazione e asilo Matteo Piantedosi giovedì ha scritto un nuovo capitolo su come non si deve negoziare nell’Unione europea per difendere gli interessi dell’Italia. Il ministro dell’Interno, sorprendendo tutti, si è tirato indietro dal compromesso che era stato raggiunto al Consiglio sul nuovo “regolamento crisi”. Un’intesa era indispensabile per sbloccare i negoziati con il Parlamento europeo su altri due regolamenti del Patto e sperare di far approvare tutto il pacchetto entro la fine della legislatura. Il tempo sta scadendo: l’accordo tra Consiglio e Parlamento deve essere raggiunto al massimo a febbraio. Ufficialmente, per bocca del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il governo italiano si è giustificato con la necessità di studiare giuridicamente il testo e consultare gli altri partner della coalizione. La realtà è che Piantedosi ha chiesto di riaprire l’intesa sul “regolamento crisi” perché, su richiesta della Germania, era stata introdotta una norma di tutela delle organizzazioni non governative che effettuano missioni umanitarie. Giovedì mattina, in una riunione dei tecnici nazionali, il rappresentante dell’Italia aveva dato il via libera al compromesso. Ma quando il testo è arrivato sul tavolo dei ministri, all’improvviso Piantedosi ha iniziato ad agitarsi dietro le quinte con emendamenti da azzeccagarbugli volti a criminalizzare le ong. Il tentativo è stato bloccato dalla Germania. Piantedosi non è intervenuto nel dibattito in sessione pubblica, dove solo Polonia e Ungheria si sono espresse contro il “regolamento crisi”. Poi ha abbandonato in anticipo la riunione per tornare in Italia e incontrare i suoi omologhi di Tunisia e Libia. I diplomatici italiani sono stati lasciati senza direttive per tutto il pomeriggio. In serata la presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue ha dovuto arrendersi e rinunciare a far approvare il “regolamento crisi” dagli ambasciatori.

