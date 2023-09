Le ombre trumpiane sul dibattito tra repubblicani sconfitti

I sondaggi usciti con pericoloso anticipo sulle presidenziali dell’anno prossimo sembrano aver abbassato il morale dei contendenti repubblicani che mercoledì si sono incontrati sul palco della Ronald Reagan Library in California. Non solo Donald J Trump vincerebbe le primarie, ma addirittura batterebbe Joe Biden, e questo li terrorizza, conoscendo quanto sia vendicativo con chi osa sfidarlo. Sul palco nella Simi Valley non c’è stato niente di esplosivo, nessuno ha rubato la scena al vero protagonista assente, l’ex presidente era invece a parlare ai metalmeccanici in sciopero dando la colpa alla politica green di Joe Biden se l’industria dell’auto morirà.

