I repubblicani contro Trump. Parla Conway

A volte sembra che i più arrabbiati con Donald J Trump non siano i progressisti intellò dell’East Coast, ma quei repubblicani che hanno visto il proprio partito mangiato dal populismo, quei conservatori che sentono la mancanza del moderatismo bipartisan dei Bush e dei McCain. Non è facile oggi essere un repubblicano anti-Trump se si vanno a vedere i numeri. I vari Haley, Pence e Christie non stanno riuscendo a scalfire l’immagine dell’ex presidente, non funzionano né gli attacchi sulla sua eredità politica, né sui suoi guai giudiziari. “Trump non ha rispetto per la nostra democrazia, per lo stato di diritto e per la Costituzione. Questi erano i principi guida del Partito repubblicano. Il GoP era dalla parte della verità, mentre Trump ha alimentato la sua carriera politica su menzogne e ipocrisia. Il partito una volta era contro i despoti autoritari, Trump vuole diventarne uno”, dice al Foglio John Conway, direttore del Republican Accountability Project (Rap), iniziativa politica lanciata nel 2020 col nome Republican Voters Against Trump. Per le presidenziali di tre anni fa il gruppo riunì ex trumpiani e figure di punta conservatrici, oltre a investire dieci milioni di dollari per convincere l’elettorato repubblicano a non votare per il candidato del partito. E di nuovo, per il 2024, dice Conway, “abbiamo in programma di fare tutto il possibile per assicurare che gli americani sappiano che Trump è una vergogna, un ex presidente con due impeachment che ha causato l’insurrezione del 6 gennaio, e che al momento deve affrontare 91 incriminazioni federali, e che è un pericolo per la nostra democrazia”. Meglio un democratico come Biden, in attesa che torni qualcuno a salvare il partito. Ma sui vari candidati alle primarie il Rap non vuole ancora schierarsi. Non è questione di appoggiare qualcuno, ma di unire le forze contro un candidato indesiderato. “Nel 2020 i funzionari del governo che hanno visto da vicino quanto fosse pericoloso Trump hanno avuto il coraggio di dire la verità al popolo americano. Speriamo che altre figure che in privato sono preoccupate per un’altra presidenza Trump abbiano lo stesso coraggio”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE