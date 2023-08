L'intreccio poco promettente tra il calendario elettorale e i processi di Trump 

Tanya S. Chutkan, la giudice federale americana che si occupa del processo all’ex presidente Donald Trump in cui è accusato di aver voluto sovvertire l’esito delle elezioni del 2020, ha deciso la data di inizio: il 4 marzo del 2024. Gli avvocati di Trump avevano proposto l’aprile del 2026 per l’inizio del processo, mentre l’accusa aveva indicato il 2 gennaio 2024: per Chutkan nessuna delle due date era “accettabile”, ha sentito i giudici impegnati negli altri processi all’ex presidente e ha fissato la data del 4 marzo del prossimo anno, che è un lunedì, la vigilia di uno degli appuntamenti elettorali più importanti delle primarie: il Super Tuesday del Partito repubblicano. “La data di un processo non dipende e non deve dipendere dagli obblighi personali e professionali dell’imputato”, ha detto la Chutkan: “Trump, come tutti, dovrà attenersi alla data stabilita indipendentemente dai suoi impegni”.

