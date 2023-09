La Costituzione non prevede freni alla candidatura di Donald Trump

Le presidenziali del 2024 hanno un primato: il frontrunner del Partito repubblicano è incriminato in quattro tribunali per un totale di 91 capi d’accusa. Interferenza nelle elezioni in Georgia, tentata insurrezione il 6 gennaio 2021, documenti top secret nascosti a Mar-a-Lago, falsificazione di documenti aziendali per zittire una pornostar. Ma può Donald J Trump, che dovrà dividere il suo tempo tra visite in tribunale e comizi per le primarie, arrivare alla Casa Bianca nonostante questa zavorra giudiziaria? Il dipartimento di Giustizia può bloccare una sua candidatura? “I singoli stati nel corso del tempo hanno inserito delle regole che squalificano le persone con condanne per reati penali dal candidarsi per una carica pubblica”, dice al Foglio la professoressa Rebecca Green, direttrice dell’Election Law Program all’Università William & Mary, in Virginia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE