Non tutti i repubblicani si rassegnano a Trump: Nikki Haley guadagna punti nei sondaggi

Per un paese ossessionato dalla razza, dalle origini e dai primati etnici nei ruoli politici, è significativo che i due candidati emersi come vincitori dal dibattito repubblicano siano figli di immigrati indiani. Vincitori si può intendere nel senso che si è parlato di loro come tali dopo lo scontro sul palco di Milwaukee del 23 agosto. Questo è il caso di Vivek Ramaswamy, l’imprenditore millennial anti woke che fino a poco prima sembrava destinato a un preventivo dimenticatoio elettorale. Oppure vincitori significa che sono aumentate le percentuali nei sondaggi, e questo è il caso di Nikki Haley che ha avuto il boost maggiore di tutti dopo il dibattito, passando dal 2 al 7 per cento nei consensi. Briciole, certo, ma manca ancora quasi un anno alla convention del Partito repubblicano americano che incoronerà lo sfidante di Joe Biden, e i voti sono ancora divisi tra molti contendenti. Donald J. Trump, nonostante le incriminazioni e l’assenza dal dibattito, resta il frontrunner indiscusso.

