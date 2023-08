Il programma di Ramaswamy, Trump millennial che vuole il GoP

Il 6 agosto del 2015 sul palco della Quicken Loans Arena, a Cleveland, sedici dei diciassette candidati repubblicani che si sfidavano alla presidenza avevano avuto esperienza politica, tra governatori, senatori, deputati e advisor nelle campagne altrui. L’unico senza un passato al servizio della repubblica o di un partito era Donald J Trump. Nonostante le sopracciglia alzate della stampa, in pochi mesi il tycoon sconfisse tutti gli altri e venne annunciato come candidato del GoP. Il 23 agosto di quest’anno, sul palco del Fiserv Forum a Milwaukee, degli otto candidati presenti solo uno non ha alcuna esperienza politica, Vivek Ramaswamy. Con Trump assente, impegnato nel suo monologo con Tucker Carlson su Twitter, non è un caso che Ramaswamy sia stato incoronato come il vincitore del dibattito. L’antipolitica è ancora forte nella destra americana. Establishment e deep state sono ancora parolacce. Non sono cambiate molte cose da quel 2015, nonostante attacchi al Congresso e tentativi di colpi di stato. Il millennial quasi miliardario Ramaswamy è stato, durante il dibattito, un difensore indefesso di Trump, arrivando a dire: “è stato il miglior presidente del secolo”. Ne ha condiviso l’atteggiamento isolazionista e antiucraino – America First! – e ha detto che lo grazierebbe immediatamente dalle varie incriminazioni, se dovesse essere eletto. E Trump, che adora essere elogiato, ha risposto applaudendolo come il migliore della serata. “Spero arrivi secondo”, cioè sopra il governatore della Florida Ron DeSantis. Spigliato, tra l’arrogante e il frizzante, con la giusta dose di aggressività Ivy League, modello Tea Party ripulito dall’estetica big tech di Palo Alto, fino a poche settimane fa il giovane imprenditore era dato per spacciato, con quell’uno per cento nei sondaggi che accomuna molti altri candidati. Poi è risalito quasi al dieci percento, e questo si deve al suo cavalcare, come DeSantis solo in parte ha saputo fare, il sentimento antiwoke, ma senza che sia la sua unica cifra ideologica. L’immagine del self made man lontano dai corridoi di Washington continua a mietere vittime nell’elettorato del GoP.

