Extra profitti. La confusa tassa di Macron su autostrade e aeroporti

Una tassa “green” per finanziare la transizione ecologica e strizzare l’occhio alla sinistra, ma che in realtà rischia di avere delle ripercussioni sul costo della vita dei francesi. Mercoledì il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, ha confermato l’introduzione a partire dal 2024 di una gabella del 4,6 per cento sulle concessioni autostradali e sui grandi aeroporti che dovrebbe garantire allo stato 600 milioni di euro all’anno. “Verrà applicata una tassa sulle infrastrutture dei trasporti a lunga percorrenza”, ha dichiarato Le Maire, presentando il disegno di legge di Bilancio del governo per il 2024 e sottolineando che la tassa colpirà “i trasporti inquinanti, autostradali e aerei”.

