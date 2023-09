L'ecologia secondo Macron: sovrana, scientifica e industriale

Il presidente francese ha presentato la sua politica ambientale a medio e lungo termine: lontana da toni apocalittici o negazionisti, sarà fatta di misure non punitive e in grado di accompagnare i cittadini, soprattutto i più fragili dal punto di vista economico, verso un cambiamento graduale ma necessario

Parigi. Sul sito dell’Eliseo c’è un’intera pagina dedicata all’ecologia, definita “la battaglia del secolo”. E durante la sua ultima campagna elettorale, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, parafrasando una celebre riflessione di André Malraux sul Ventunesimo secolo, ha detto che il suo secondo quinquennio “sarà ecologico o non sarà”. Ma la transizione green promossa dal capo dello stato francese non è quella degli ecologisti radicali, impregnata di divieti, retorica apocalittica e antinuclearismo ideologico, ma nemmeno quella dei negazionisti del riscaldamento globale, quelli che minimizzano l’esistenza del problema e considerano l’ambiente una dossier periferico: è una terza via che domenica sera, in diretta al telegiornale delle 20 su France 2, e ieri durante la presentazione della sua politica ambientale a medio e lungo termine, Macron ha definito un’“ecologia alla francese, un’ecologia progressista”, ossia non punitiva, bensì che accompagni i cittadini, soprattutto quelli più fragili e vulnerabili dal punto di visto economico, verso un cambiamento graduale ma necessario delle proprie abitudini