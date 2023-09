Macron ad Ajaccio propone l'autonomia della Corsica ma "né contro lo stato né senza lo stato”

Dopo diciotto mesi di concertazioni tra il suo ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, e gli eletti dell’isola, oggi il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, si è recato in Corsica per aprire una nuova èra: proponendo “un’autonomia della Corsica”, ma “né contro lo stato né senza lo stato”. In un discorso solenne pronunciato al Parlamento còrso ad Ajaccio, davanti al capo dell’esecutivo locale, l’autonomista Gilles Simeoni, l’inquilino dell’Eliseo ha annunciato “un cambiamento profondo nella relazione tra lo stato e la Corsica”. “Siamo in un momento storico”, ha dichiarato Macron, dicendosi pronto a riconoscere le “specificità” dell’Île de Beauté e a “chiudere una pagina segnata da ore buie” e da anni di violenza clandestina. Il presidente francese, parlando di “nuova tappa”, ha sottolineato che l’autonomia della Corsica dovrà comunque realizzarsi all’interno del perimetro della République.

