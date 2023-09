La Francia lascia il Sahel, una striscia di Africa infestata dai jihadisti e pericolosamente vicina

Il ritiro dei soldati e dell’ambasciatore di Parigi dal Niger è il terzo dopo Mali e Burkina Faso e significa che gli europei non presidiano più quel territorio. Ma la giunta nigerina è confusa: non sa da chi vuole aiuto contro il jihad

Domenica sera il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato il ritiro dei soldati e dell’ambasciatore di Parigi dal Niger, come anche la giunta golpista al potere dal 26 luglio chiedeva. E’ il terzo ritiro della Francia dal Sahel in tre anni: era già successo dopo il colpo di stato in Mali del 2020 e in Burkina Faso del 2022. Gli europei spariscono da una striscia di Africa infestata dai jihadisti e pericolosamente vicina.