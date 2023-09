Dentro l'operazione Ilios (non solo) in Niger

Il voyageur, il viaggiatore, è un archetipo della cultura francese. Una condizione umana. Letteraria, artistica, professionale. Per Thibault Janin è un uomo che ha bisogno di protezione. Lo sa perché era un voyageur. Un esperto di commercio internazionale sempre in giro per il mondo. Spesso in quegli stati dove, dopo la decolonizzazione, la Francia ha stabilito quel sistema politico e finanziario, non ufficiale e piuttosto ambiguo, denominato Françafrique, che ha innescato dittature e colpi di stato. Come è accaduto in Niger, a fine luglio, quando un colpo di stato ha rovesciato il presidente Mohamed Bazoum provocando violente manifestazioni contro la presenza francese nel paese. Ed è là che un gruppo di voyageur sono stati “protetti” dalla società di assistenza e sicurezza all’estero e gestione del rischio di cui Thibault Janin è direttore generale, la Ilios International. Sono stati gli uomini della Ilios, in Niger e in Francia, che hanno permesso la loro “esfiltrazione”, l’uscita dal paese.

