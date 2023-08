La giunta militare in Niger fa paura all'Ue anche sul fronte dei migranti

Sono bastati pochi giorni a trasformare il Niger da possibile soluzione a parte del problema nella gestione dei flussi migratori diretti in Europa. Ora che la nuova giunta militare si è insediata nel paese, i circa 2 miliardi di dollari che l’occidente stanziava ogni anno in progetti di sviluppo sono stati congelati. Una sanzione mirata per colpire i golpisti sponsorizzati dai russi, ma che d’altra parte rischia di aggravare in modo ulteriore le condizioni di vita del Niger, uno dei paesi più poveri al mondo e snodo delle vie di transito dei migranti verso l’Africa del nord. Fino a poche settimane fa, Niamey era per l’Ue il pilastro su cui si reggeva la sua politica migratoria votata all’esternalizzazione delle frontiere. Nel 2022 Emmanuel Macron aveva varato un nuovo strumento, il Mocadem, il Meccanismo per il coordinamento operativo della dimensione esterna delle migrazioni. Fra i paesi coinvolti in questo nuovo tavolo di confronto fra Europa e Africa ci sono la Tunisia, la Libia, l’Egitto e appunto il Niger.

