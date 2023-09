Il viavai interessante tra Israele e Arabia saudita. Biden spinge ma non mancano gli ostacoli

Anche se l'atteggiamento del presidente palestinese Ramallah nei confronti delle relazioni tra Riad e Tel Aviv si è ammorbidito, il triangolo diplomatico non vive in una bolla e le sfide da superare sono diverse per tutte le parti

A meno di una settimana dal passaggio di testimone su Fox News tra Mohammed bin Salman e Benjamin Netanyahu, per due interviste in cui entrambi i leader hanno espresso grande fiducia nel futuro delle relazioni tra i rispettivi paesi, due delegazioni ufficiali – una saudita e una israeliana – sono entrate, nello stesso giorno, l’una nel paese dell’altra. Viavai che rafforzano l’ottimismo sull’approssimarsi della normalizzazione dei rapporti tra Arabia saudita e Israele, con la determinante e determinata negoziazione degli Stati Uniti di Joe Biden. Martedì l’ingresso in Israele attraverso il valico di Allenby dell’inviato saudita per la Giordania e Gerusalemme est, Nayef al Sadiri, per raggiungere Ramallah e incontrare il presidente Abu Mazen è stato storico, una prima volta dagli Accordi di Oslo, 30 anni fa, con la nascita dell’Anp.