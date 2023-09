Quanto è vicina la normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita? Più vicina che mai, sembra

“Ho una patologia chiamata ottimismo irlandese, un ossimoro – ha detto il presidente americano Joe Biden al premier israeliano Benjamin Netanyahu – Ma se noi due ci fossimo incontrati dieci anni fa e ci fossimo messi a parlare di normalizzazione con l’Arabia Saudita, credo che ci saremmo guardati pensando: ‘Che cosa ci siamo bevuti?’”. “Buon whiskey irlandese”, ha detto rapido Netanyahu, sorridendo.

Questo scambio di battute dà il senso dell’incontro tra Biden e Netanyahu a margine dell’Assemblea generale dell’Onu: cordiale e costruttivo. E’ da 265 giorni che il premier israeliano aspetta di essere ricevuto dal presidente americano, non accadeva un’anticamera così astiosa e prolungata dal 1964, ricorda Barak Ravid su Axios. L’incontro all’hotel Intercontinental di New York è iniziato malino: Biden si è fatto attendere per trenta minuti, ma poi appena arrivato ha subito detto di fronte ai giornalisti che aspetta Netanyahu alla Casa Bianca entro l’anno, che era quello che si aspettava il premier israeliano, ed è stato tutto più rilassato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE