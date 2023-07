Quanto è profonda la crisi tra America e Israele. L'effetto della pausa

Gerusalemme. La “relazione speciale” tra Israele e Stati Uniti è in crisi da qualche mese. Il messaggio di Washington è chiaro: c’è bisogno di un ampio consenso quando si affronta una riforma giudiziaria così profonda come quella avviata dalla coalizione di governo di Benyamin Netanyahu. Ma, pur non amando l’esecutivo al comando, gli Stati Uniti sono con il popolo di Israele e hanno intenzione di distinguere, per il momento, tra il tema della sicurezza, che resta fondamentale, e le altre questioni. Ma la situazione, verso la fine dell’anno, potrebbe inasprirsi. Nell’analisi che il professore della Bar Ilan University, Eytan Gilboa, esperto di relazioni tra Stati Uniti e Israele, ha condiviso con il Foglio, la pausa dei lavori della Knesset tra fine mese e le festività ebraiche che terminano a metà ottobre è vista come una decisiva opportunità – e la cartina di tornasole – per la tenuta dell’amicizia tra i due storici alleati. Gilboa ritiene che l’esito di questa relazione sia più nelle mani del premier Netanyahu che in quelle del presidente americano Joe Biden.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE