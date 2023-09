Se questo è un “palestinese moderato”. La tirata di Abu Mazen contro gli ebrei

Il presidente dell’Autorità Palestinese Abu Mazen ha parlato dell’antisemitismo in un discorso pronunciato al Consiglio Rivoluzionario di Fatah, lo scorso 24 agosto, e trasmesso dalla tv dell’Autorità Palestinese il 3 settembre. Abu Mazen ha rilanciato la vecchia panzana secondo cui gli ebrei europei sarebbero i discendenti dei kazari, sostenendo che in quanto tali non sono “semiti” e che la loro persecuzione non ebbe nulla a che fare con l’antisemitismo. Secondo Abu Mazen, gli ebrei in Europa vennero “combattuti” non in quanto ebrei, ma per il loro “ruolo sociale”, come “usurai”. A sostegno di questa tesi, il presidente palestinese ha citato Karl Marx e Hitler. “La verità che dobbiamo chiarire al mondo è che gli ebrei europei non sono semiti. Non hanno nulla a che fare con il semitismo. Dicono che Hitler uccise gli ebrei perché erano ebrei e che l’Europa odiava gli ebrei perché erano ebrei. Non è vero. Il discorso di Abu Mazen – ha dichiarato l’ambasciatore tedesco in Israele, Stephan Seibert – è un insulto alla memoria di milioni di uomini, donne e bambini assassinati. “I palestinesi dovrebbero poter ascoltare dal loro leader la verità storica, e non simili falsificazioni”.

